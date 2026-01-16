RC - Dernières infos

Sept fanfares du Chablais à la « Fédérale » en mai à Bienne : focus sur celles de Bex et de Vionnaz

Sept fanfares chablaisiennes se déplaceront vers Bienne en mai pour la 35e Fête Fédérale de musique. Parmi elles, « l’Espérance » de Vionnaz et « l’Union Instrumentale » de Bex convergeront vers la Région des 3 Lacs.

550 sociétés et près de 22’200 musiciens prendront part à la 35e fête fédérale de musique à Bienne, du 14 au 17 mai 2026. Se tenant tous les cinq ans, cette fête de musique, la plus grande du monde d’après ce qu’affirme le site internet de la manifestation, verra sept formations de musique chablaisiennes battre le pavé biennois, en rang et en rythme.

Entre budget avoisinant les 10’000 francs pour le transport, l’hébergement ou les repas, ainsi que le calendrier « serré » que cette participation entraine, la motivation de se présenter à Bienne demeure plus grande que tous ces éventuels freins.

Rencontre avec des membres de « l’Espérance » de Vionnaz et de « l’Union Instrumentale » de Bex. Les deux ensembles comptent une quarantaine de musiciens.

D’après Ursula Kohli de « l’Union Instrumentale de Bex », « une assemblée se tiendra la semaine prochaine pour trouver des solutions, afin de maintenir cette tradition qui dure depuis 156 ans. »

Aux côtés des Bellerins et des Vionnérouds, feront le voyage les fanfares d’Aigle, de Champéry, de Salvan, de St-Maurice et de Martigny.

