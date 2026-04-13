RC - Dernières infos

Sentinelles citoyennes, un concept novateur qui pourrait inspirer d’autres communes

Les communes de Collombey-Muraz, Monthey, Massongex et Vérossaz recrutent des sentinelles citoyennes : des habitants de la région qui surveilleraient la nature en cas d’alarme météo.

Les communes de Collombey-Muraz, Monthey, Massongex et Vérossaz, lancent le programme «Devenez sentinelle citoyenne».

Ceci pour renforcer la surveillance des risques naturels et climatiques. Cette initiative fait suite aux intempéries marquantes de 2024 et 2025, qui ont mis en évidence la nécessité d’une meilleure anticipation sur le territoire. Le projet repose sur l’engagement de citoyens volontaires, qui seraient chargés d’observer leur environnement et de signaler toute situation à risque, comme des crues inhabituelles ou des phénomènes météorologiques anormaux. De quoi, peut-être, inspirer les communes avoisinantes. Glenn Martignier, chef du service sécurité de la commune de Monthey.

L’inscription passe par un formulaire. On retrouve Glenn Martignier :

Dans l’idéal l’EMCR Chablais espère pouvoir avoir son groupe de sentinelles citoyennes d’ici l’été.