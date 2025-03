RC - Dernières infos

Seniors au volant : les ateliers de conduite gratuits vaudois reprennent en 2025

Le Service des automobiles et la Police cantonale vaudoise reconduisent cette année leurs journées de prévention routière pour les conducteurs seniors.

Ces ateliers gratuits, combinant théorie et pratique, permettent aux participants de renforcer la sécurité et la confiance des septante ans et plus au volant. Au programme : rappels des règles de circulation, exercices de freinage et de stationnement, encadrés par des experts.

Les sessions de conduite senior se tiendront à Cossonay les 25 et 26 juin, 25 et 26 septembre, ainsi que les 27 et 28 octobre.

Inscription obligatoire via le site www.vd.ch/san-seniors ou par courrier au SAN.