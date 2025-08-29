RC - Dernières infos

S’engager pour sa commune ? Une nouvelle campagne veut convaincre

Une campagne cantonale veut inciter les Vaudoises et Vaudois à s’investir davantage dans la politique locale. Intitulée « Ça y est ! Je m’engage pour ma commune », elle propose un site internet et dix soirées publiques d’information pour préparer les élections communales de 2026.

Encourager davantage de citoyennes et citoyens à franchir le pas de l’engagement politique local : c’est l’ambition de la nouvelle campagne cantonale « Ça y est ! Je m’engage pour ma commune ». Portée par l’association politiciennes.ch, avec le soutien du Canton de Vaud et de plusieurs communes partenaires, elle vise à renforcer la participation citoyenne en vue des élections communales d’octobre 2026.

La campagne repose à la fois sur une plateforme numérique, et sur dix soirées publiques d’information organisées dès le 3 septembre. Trois rendez-vous sont prévus dans la région : à Aigle, Rossinière et Vevey.

« Beaucoup de personnes ne savent même pas qu’elles sont éligibles dans leur commune », relève Séverine Evéquoz, présidente de politiciennes.ch. Manque de diversité, conciliation avec vie professionnelle ou familiale : autant de freins que cette campagne veut lever.

Avec cette mobilisation, l’association espère avoir un impact concret sur les élections de 2026 et voir – entre autres – davantage de femmes et de jeunes s’engager.

