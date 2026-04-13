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Sembrancher – Orsières: théâtre de la 30ème journée d’inspection sur la Via Francigena

La 30ème journée d’inspection sur la Via Francigena a eu lieu ce samedi. Sur le chemin entre Sembrancher et Orsières, l’Association Suisse de la Via Francigena a profité de rappeler l’importance de ce tracé.

Cette année, le soleil était au rendez-vous de la 30ème édition du samedi de Quasimodo. En effet, cette fête aurait dû se tenir l’an dernier mais la neige tombée quelques jours avant avait empêché la tenue de l’événement. Cette journée est portée par l’Association Suisse de la Via Francigena et a lieu chaque année au printemps, sur un tronçon du chemin pédestre reliant Martigny à Aoste. Pour cette 30e édition, l’inspection a lieu entre Sembrancher et Orsières. Le but : rappeler aux communes et à ses habitants l’importance de ce tracé, mais aussi créer du lien à travers cette voie de communication millénaire. Gaëtan Tornay, président de l’Association Suisse de la Via Francigena nous présente le déroulé de cette journée.

L’an prochain, l’ascension en direction du Grand Saint-Bernard se poursuivra avec toujours la vocation de faire connaître cet itinéraire à la population. Gaëtan Tornay.

Pour rappel, la Via Francigena, longue de plus de 3000km, relie Canterbury, en Angleterre, à Rome, en Italie et permet même dès lors d’atteindre l’extrême sud de l’Italie.

MV