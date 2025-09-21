RC - Dernières infos

Semaine du Goût: à Aigle, le pâté vaudois joue son championnat du monde

Le terroir vaudois a pris des allures de compétition samedi à Aigle. La ville accueillait l’un des temps forts de sa semaine du goût : le championnat du monde du pâté vaudois.

À Aigle, le terroir vaudois s’est offert un parfum de compétition samedi. La ville, élue Ville suisse du Goût 2025, accueillait le championnat du monde du pâté vaudois, temps fort de la semaine des saveurs. Au sous-sol de l’ancienne Maison de Ville, bouchers, boulangers, cuisiniers et apprentis ont présenté leur interprétation de cette spécialité emblématique. Un jury de professionnels a départagé les candidats sur le goût, la texture et le respect de la tradition.

Pour la Confrérie de la Charcuterie artisanale, organisatrice de l’événement aux côtés de la Maison Obrist, il s’agit de défendre un savoir-faire local, avec une nouveauté pour cette 5ᵉ édition. Son gouverneur, Philippe Stuby :

Parmi les dégustateurs, Stéphane Montangero, président du comité d’organisation « Aigle, Ville suisse du Goût 2025 » et municipal de la commune. Entre deux pâtés dégustés, il confiait ce qu’il espère pour la suite, à mi-parcours de cette semaine du Goût :

La Semaine du Goût se poursuit jusqu’à jeudi à Aigle. Tandis que les résultats du meilleur pâté vaudois seront proclamés le 1er octobre à la Pinte Vaudoise, à Pully.

/JGA