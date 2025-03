RC - Dernières infos

Semaine contre le racisme : des écoles aux institutions politiques

Dans le cadre de la Semaine d’Action, de Prévention et de Lutte contre le Racisme, les élèves de Monthey ont illuminé la ville avec 1’550 lanternes. Une initiative qui s’inscrit dans un mouvement plus large, également porté par plusieurs villes vaudoises, dont Vevey, et qui fait écho à une interpellation déposée au Grand Conseil vaudois sur le sujet.

Le 21 mars dernier, l’esplanade du Théâtre du Crochetan, à Monthey, s’est parée de lumière à l’occasion d’une cérémonie marquante organisée dans le cadre de la Semaine d’Action, de Prévention et de Lutte contre le Racisme. 1’550 lanternes, créées par autant d’élèves des écoles primaires, ont été allumées pour sensibiliser la population à l’importance de combattre les discriminations. L’événement a aussi donné lieu à des espaces de discussion et de témoignages, permettant aux citoyens de s’exprimer sur la question du racisme au quotidien.

Petit résumé en vidéo:

Une mobilisation qui dépasse Monthey

Si Monthey a marqué cette semaine avec une action symbolique forte, elle s’est aussi déclinée dans plusieurs villes du canton de Vaud, à l’instar de Vevey.

Cette dynamique a également trouvé un écho politique. La députée veveysanne Elodie Lopez a déposé une interpellation au Grand Conseil vaudois ce mardi, mettant en lumière la nécessité d’un engagement accru contre le racisme et l’antisémitisme.

/ Olivier Badoux & Julie Gay