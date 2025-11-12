RC - Dernières infos

Sécurité renforcée sur la RC 111: le demi-pont de Chernat sera remplacé d’ici 2027

Construit il y a plus de 60 ans, le demi-pont de Chernat n’assure plus la sécurité des automobilistes. Le Grand Conseil valaisan a validé mardi à l’unanimité un crédit d’engagement de près de six millions de francs pour le remplacer. Les travaux débuteront en 2026 et s’étaleront sur deux ans.

Le Grand Conseil valaisan a donné mardi son feu vert unanime au remplacement du demi-pont de Chernat, sur la route cantonale RC 111 entre Troistorrents et Champéry.

Construit en 1963, cet ouvrage d’art montre aujourd’hui d’importants signes de dégradation, notamment en raison des infiltrations d’eau et des sels de déverglaçage. Sa rénovation aurait été possible, mais elle n’aurait offert qu’un sursis limité. Marie-Josée Reuse, présidente de la commission de l’équipement et des transports :

Le futur pont sera réalisé en béton fibré à ultra-hautes performances — un matériau plus résistant et étanche, garantissant une durée de vie estimée à 80 ans. Le coût du chantier s’élève à environ 5,9 millions de francs, financés à 75 % par le canton et à 25 % par les communes.

Deux nuits de fermeture seulement

Les travaux s’étendront entre 2026 et 2027. Un système de circulation alternée par demi-chaussée, régulé par des feux intelligents, permettra de maintenir le trafic sur cet axe très fréquenté. Seules deux nuits de fermeture sont prévues, le temps de poser les éléments préfabriqués du nouvel ouvrage. Marie-Josée Reuse :

Un point crucial pour la présidente de la commission, qui rappelle que la RC 111 représente l’unique accès routier à Champéry, essentiel à l’économie et à la vie quotidienne de la vallée d’Illiez.

/JGA