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Sécurisation de l’eau à Aigle: deux solutions envisagées pour l’horizon 2029

Aigle veut sécuriser l’approvisionnement en eau potable sur son territoire. La Municipalité soumettra prochainement au conseil communal un préavis marquant la première étape de la réorganisation du réseau d’eau.

Pour assurer l’approvisionnement en eau potable sur le long terme, deux solutions ont été retenues. D’une part, la construction d’une station d’ultrafiltration sur les sources de Fontanney et Fontaines Claires, pour éviter que l’eau ne devienne trouble en cas de fortes pluies. Une infrastructure prévue sur les hauts de la commune, comme l’explique Maude Allora, municipale en charge de la gestion de l’eau.

Un crédit d’étude de 514’000 francs pour ce projet sera soumis au législatif aiglon en mai. L’autre mesure retenue prévoit le raccordement d’Aigle à l’EPUDEHL, l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées et la distribution d’eau du Haut Lac. On retrouve Maude Allora

Cette réorganisation intervient alors que la concession de l’exploitation des puits de la Mêlée prendra fin en 2035, et que la création de nouveaux puits sur le territoire aiglon n’est pas une alternative envisageable. Les explications de la municipale en charge de la gestion de l’eau.

Malgré la fermeture de l’un de ces puits, la municipalité voit cette réorganisation comme une mesure préventive et tient à rassurer sa population : Aigle ne risque pas de manquer d’eau potable. On retrouve Maude Allora.