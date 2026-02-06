RC - Dernières infos

Seconde main : les élèves du CO de Vouvry misent sur l’économie circulaire pour financer leur voyage scolaire

Deux classes du cycle d’orientation de Vouvry innovent cette année pour financer leur voyage d’études à Berne.

En lieu et place des traditionnelles ventes de gâteaux, les élèves travaillent depuis deux mois sur un vide-greniers ouvert à tous axé sur l’économie circulaire et la durabilité. Dès samedi de 10h00 à 18h00 à la salle Arthur Parchet, les visiteurs pourront découvrir les pépites seconde main et vintage dénichées par la quarantaine d’élèves et leurs deux enseignantes, Aurélie Abbet et Mafalda De Angelis.

Tri des habits, estimation de la valeur des meubles, étiquetage des jouets pour enfants, les étudiants ont pu aborder dans la pratique les notions d’éco-responsabilité et de climat, tout en développant des compétences de communication et de gestion de projet. Une riche expérience concrète pour Mathilde Buche, élève au CO de Vouvry.

Livres, jouets ou encore vélos, il y en aura pour tous les goûts samedi à Vouvry.

Bien qu’original, ce projet de vide-greniers s’inscrit pleinement dans le programme scolaire. Mafalda De Angelis, enseignante au CO de Vouvry.

Selon l’ONU, l’industrie mondiale de la mode représente à elle seule environ 10 % des émissions de CO2 mondiales. Le vide-greniers des élèves du CO de Vouvry est à découvrir samedi dès 10h00 à la salle Arthur Parchet.

Antoni Da Campo