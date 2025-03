RC - Dernières infos

Schizophrénie: Synapsespoir lance une campagne pour briser les tabous et améliorer la prise en charge

L’association valaisanne Synapsespoir lance une campagne de sensibilisation pour lever les tabous sur la schizophrénie. Un moyen d’améliorer la prise en charge de cette maladie encore trop méconnue.

Lever les tabous et mieux détecter la schizophrénie : c’est l’objectif de l’association valaisanne Synapsespoir. À l’occasion des 22ième Journées des schizophrénies, elle lance une campagne de sensibilisation pour mieux informer le public sur cette maladie psychique, souvent méconnue et entourée de préjugés. En Suisse, 85 000 personnes en souffrent, dont 3 600 en Valais. À travers des affiches, des témoignages et des conférences, l’association veut notamment rappeler qu’un diagnostic précoce et un accompagnement adapté permettent une meilleure qualité de vie. Les précisions du médecin chef du service psychiatrique de l’Hôpital du Valais, Raphaël Voide :

Elle propose également des rencontres pour les proches et noue un partenariat avec l’Hôpital du Valais. Depuis le début de l’année, des équipes mobiles apportent de réelles avancées dans ce domaine. Les précisions de Raphaël Voide :

Vendredi 21 mars, un stand d’information est mis sur pied au marché de Martigny. La population est invitée à échanger avec les membres de l’association et tester ses connaissances à l’aide d’un quizz.

/JGA