Scarabée japonais: le Valais craint pour ses abricots et ses vignes

Le Valais intensifie sa lutte contre le scarabée japonais. Arrivé dans la partie alémanique du canton en 2023 via les frontières italiennes et tessinoises, l’insecte menace de répandre sa présence dans le reste du canton. Ce qui représente un risque pour le secteur de l’agriculture.

Le scarabée japonais gagne du terrain en Valais. Présent depuis 2023, cet insecte ravageur menace plus de 400 espèces végétales, dont la vigne, les pommiers et les arbres fruitiers. Arrivé depuis le Tessin et les frontières italiennes, il s’est répandu en masse dans le Haut-Valais, au point de ne plus pouvoir espérer une éradication complète de l’espèce dans cette région.

Le canton a donc mis en place des mesures pour en limiter sa propagation dans le reste du canton. Les précisions de Céline Gilli, responsable du secteur phytosanitaire auprès de l’office d’arboriculture et des cultures maraichères.

L’espèce n’est donc pas le bienvenu, vous l’aurez compris, mais alors pourquoi cet insecte est-il un problème en Valais alors qu’il ne l’est pas au Japon, d’où il est originaire ? La réponse de Céline Gilli, responsable du secteur phytosanitaire auprès de l’office d’arboriculture et des cultures maraichères.

La population est également appelée à rester vigilante et à signaler toute observation du scarabée japonais sur le site vs.ch.

Ludovic Turin