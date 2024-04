RC - Dernières infos

SATOM et la Municipalité d’Aigle sont visées par une plainte pénale

Le syndic aiglon, Grégory Devaud, a informé le Conseil communal jeudi qu’ils avaient été notifiés par le Ministère public du dépôt de cette plainte par Marcel-Jacques Bacca et Philippe Bellwald.

Les deux conseillers communaux pointent le déploiement du chauffage à distance, qui serait une contravention à la Loi sur l’aménagement du territoire et un abus d’autorité. Les plaignants ne souhaitent pas s’exprimer tant que la procédure est en cours. De leur côté, l’exécutif aiglon et la Société de valorisation des déchets prennent acte, et le chantier de chauffage à distance se poursuit, puisqu’il n’y a pas d’effet suspensif.

A savoir encore que les deux conseillers communaux de l’Entente ont également déposé un recours visant l’arrêt des travaux de SATOM auprès de la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, qui a été rejeté.