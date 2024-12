RC - Dernières infos

Sarah Mottet: de ses premières scènes en veste rose à son tout premier spectacle de stand-up

De son parcours en agronomie à sa reconversion sur scène, Sarah Mottet a su faire entendre sa voix. Aujourd’hui humoriste, elle lance son tout premier spectacle, « Tout va bien, 60 minutes de déni ». Rencontre avec une artiste qui ne craint pas de bousculer les codes.

Diplômée en agronomie, Sarah Mottet semblait destinée à une carrière dans le secteur public. Et pourtant. « Dans mon Bachelor en agronomie, on avait un cours de communication orale que tout le monde haïssait, et moi, c’était mon cours préféré. Ça m’a donné envie d’aller dans ce sens », témoigne la montheysanne d’origine. Une passion qui l’a poussée vers la scène, d’abord par l’improvisation, puis par le stand-up.

Avant de créer son spectacle, Sarah a pris les rennes du Kitsch Comedy, un open mic à Genève visant à promouvoir des talents dans le monde de l’humour. « Mon constat était que le stand-up était encore très dominé par les hommes, et du coup, j’avais envie de créer un autre type de scène, plus féministe et plus queer. Le but du Kitsch Comedy est vraiment de promouvoir un humour qui ne soit pas discriminant. »

Son premier spectacle, « Tout va bien, 60 minutes de déni », est le fruit d’un long cheminement. « Il y avait une grande dissociation entre ma vie de standuppeuse à Genève et ma vie de fonctionnaire au service de l’agriculture en Valais. Dans les trajets en voiture, je me disais que la différence était tellement grande entre mes différentes personnalités que j’ai envie d’en faire quelque chose. » Ce spectacle a été rendu possible grâce – entre autres – à une bourse et a été joué à Genève les 11 et 12 décembre 2024.

Une identité visuelle… puis l’abandon

Au début de sa carrière de standuppeuse, Sarah Mottet a cherché à se créer un personnage reconnaissable. « Je portais une veste rose, des mèches roses, j’avais l’impression que c’était nécessaire d’avoir une identité visuelle pour faire rire. » Mais avec le temps, elle a réalisé que ce n’était pas nécessaire. « Petit à petit, j’ai compris que ce n’était pas ça qui me rendait drôle, alors je l’ai délaissée. »

À la recherche de nouvelles salles pour son spectacle

Aujourd’hui, Sarah Mottet continue de chercher de nouvelles opportunités pour jouer son spectacle en Suisse romande. « Je suis toujours à la recherche de salles pour le jouer encore et encore. » Un appel aux directeurs et directrices de salle, car Sarah Mottet a bien l’intention de continuer à faire rire, en restant fidèle à son engagement.

/Julie Gay