RC - Dernières infos

Santé mentale : après le « Rond-Point » à Château-d’Oex, un centre de soins va voir le jour à Rossinière

Un nouvel établissement psychosocial médicalisé, un EPSM, va voir le jour à Rossinière en 2029.

La structure de soins proposera 25 chambres destinées aux seniors souffrants dans leur santé mentale. Développée par la Fondation Cogest’Ems, spécialisée dans l’accompagnement psychique, l’EPSM de Rossinière coûtera 10 millions de francs, dont 85% à charge du canton de Vaud.

Le centre modernisé remplacera l’ancienne institution datant des années 80 et répondra à la demande psychiatrique croissante. Sébastien Grognuz, directeur général de la Fondation Cogest’Ems, nous explique les raisons d’une spécialisation de l’établissement dans les soins pour les cinquante ans et plus.

Après avoir inauguré en 2024 le centre psychosocial pour adultes le « Rond-Point » à Château-d’Oex, la Fondation Cogest’Ems et le canton visent, avec ce projet, à faire du Pays-d’Enhaut un pôle régional des soins psychiatriques. On retrouve Sébastien Grognuz.

Les travaux du nouvel établissement psychosocial médicalisé de Rossinière devraient débuter en 2027 pour une finalisation début 2029. Esthétiquement, le centre de soins aura l’apparence d’un chalet et fera la part belle aux tavillons en bois.