RC - Dernières infos

Santé : les Damounais ne lâchent rien

Non aux coupes dans la santé ! Le Pays-d’Enhaut poursuit sa mobilisation contre les restrictions budgétaires. Plus encore, il demande à l’Etat une stratégie pour pérenniser les institutions de santé.

Au Pays-d’Enhaut la mobilisation contre les réductions budgétaires dans le domaine de la santé annoncées par l’Etat de Vaud se poursuit. Bien que le gouvernement vaudois soit partiellement revenu en arrière, annonçant une coupe de 5 millions de francs au lieu des 20 millions évoqués dans un premier temps, les pétitionnaires damounais, membres du groupe mobilisation santé pour tous ne renoncent pas. Dans une pétition déposée le 30 septembre, les signataires n’attendent pas seulement du Conseil d’Etat vaudois un renoncement complet aux coupes budgétaires mais la mise en place d’une véritable vision pour les institutions de santé. Myriam Stucki Tinouch, membre du groupe mobilisation santé pour tous.

Notez encore qu’au Pays-d’Enhaut, une grande levée de fonds avait été entreprise afin de construire un nouveau bâtiment hospitalier, l’actuel n’étant plus aux normes. Cette action avait été largement soutenue, montrant l’importance pour la région d’avoir accès à une institution de santé de proximité.

MV