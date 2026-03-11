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« Sans bornes », le défi de Simon Progin sous l’œil de Julien Dewarrat

Le trampoliniste aiglon Simon Progin, plusieurs fois champion suisse, a transformé un défi personnel en aventure cinématographique. Dans le film Sans bornes, réalisé par le Chablaisien Julien Dewarrat, il raconte comment une course de 100 kilomètres entre Martigny et Nyon l’a aidé à tourner la page après des années difficiles.

Plusieurs fois champion suisse de trampoline, l’Aiglon Simon Progin a traversé une période particulièrement sombre il y a une dizaine d’années. Fragilisé notamment par l’anorexie, l’athlète a fini par trouver une issue dans un défi hors norme : courir 100 kilomètres entre Martigny et Nyon, deux villes qui ont marqué son parcours de vie. Un projet d’abord intime, devenu une véritable aventure humaine.

Pour immortaliser cette quête personnelle, Simon Progin s’est tourné vers son ami chablaisien Julien Dewarrat, réalisateur indépendant et ancien compagnon de trampoline. Ensemble, ils ont transformé cette course, réalisée en 2022 et bouclée après près de 15 heures d’effort, en un film d’une trentaine de minutes intitulé Sans bornes. Entre défi sportif et introspection, le documentaire raconte surtout l’histoire d’un homme qui cherche à se reconstruire et à repousser ses propres limites.

Ludovic Turin a rencontré Simon Progin et Julien Dewarrat. L’entretien est à écouter ci-dessous.

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