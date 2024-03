RC - Dernières infos

Samedi, il sera possible de se trouver une plume « fantasy » à Monthey

La Maison des écrivaines, des écrivaines et des littératures, la MEEL, propose de septembre à juin des évènements en lien avec l’écriture dans son antre du château de Monthey.

Et ce samedi, un atelier d’écriture fantasy est proposé en lien avec un concours d’écriture avec Fabrice Pittet. Fantasy, késako ? Il s’agit d’un style littéraire mêlant magie, créatures surnaturelles et mondes fictifs. Et vous pourrez créer votre propre univers lors de cet atelier, comme l’explique la directrice de la MEEL, Abigail Seran.

A savoir que tous ces rendez-vous se retrouvent sur le site internet de la MEEL, meel.ch.