Salvan : Un week-end au rythme des cuivres et des percussions

Le village de Salvan s’apprête à vivre un week-end rythmé par les cuivres et les percussions. La fanfare municipale organise le 91ème festival des musiques du Bas-Valais.

Le village de Salvan vivra au rythme des cuivres et des percussions ce week-end. Dès vendredi et jusqu’à dimanche, la fanfare municipale organise le 91ème festival des musiques du Bas-Valais. Un évènement qui réunira 23 sociétés de la région, de St-Gingolph à Martigny-Combe. Au programme : concours de solistes le samedi et défilé sous jury le dimanche. Une tradition qui perdure depuis près d’un siècle et qui met à l’honneur les musiques traditionnelles villageoises.

Plusieurs centaines de personnes sont attendues durant tout le week-end à Salvan. Un évènement majeur pour la petite localité valaisanne, dont la population contribue volontiers à la manifestation, comme nous le confirme Julien Fournier, président du comité d’organisation…

Pour la fanfare municipale de Salvan, organiser une telle manifestation représente un défi logistique de grande ampleur. Plus de 250 bénévoles sont mobilisés alors que la société elle-même ne compte que 50 membres. Julien Fournier revient sur ce qu’implique la mise sur pied d’un tel évènement.

Sachez encore que chaque année, l’organisation du festival change entre les 23 sociétés affiliées. L’évènement revient donc tous les quarts de siècle au même endroit.

Ludovic Turin