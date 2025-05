RC - Dernières infos

Salvan: l’Agaunois Antoine Zeiter s’illustre au Festival des Musiques du Bas-Valais

La 91e édition du Festival de la Fédération des Musiques du Bas-Valais s’est déroulée ce week-end à Salvan.

153 solistes et 17 ensembles issus des 23 sociétés de la Fédération se sont produits devant des experts. Antoine Zeiter, de l’Agaunoise, la fanfare de St-Maurice, a remporté pour la deuxième fois consécutive le challenge de la fédération. Ce prix récompense le vainqueur de la grande finale. Claire Fournier, de l’Echo du Trient à Vernayaz et Tom Blanchut de la Collongienne à Collonges sont arrivés respectivement 2e et 3e. Et c’est justement à Collonges que se tiendra en mai 2026 la 92e édition.