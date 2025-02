RC - Dernières infos

Salon MINT Vaud : nouvelle plongée dans les sciences et la technique pour les enfants

Le Salon MINT Vaud a débuté lundi à Ecublens pour une semaine d’exploration. Mathématiques, informatique, sciences et technologie sont au programme pour éveiller l’intérêt des enfants et répondre à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

Le Salon MINT Vaud a ouvert ses portes lundi à Ecublens, et ce pour une semaine dédiée à l’éveil des jeunes esprits. Après une première édition prometteuse, l’événement revient cette année avec un programme enrichi pour les enfants, avec des ateliers interactifs couvrant les domaines des mathématiques, de l’informatique, des sciences et de la technologie. Pour cette deuxième édition, une place importante est accordée aux enjeux de santé et de durabilité.

Organisé pour la première fois en 2024 et inédite en Suisse romande, cette manifestation poursuit un double-objectif. Frédéric Borloz, chef du département d’enseignement et de la formation professionnelle :

Le salon espère dépasser le succès de la première édition, qui avait attiré plus de 12 500 visiteurs. L’événement reste gratuit, bien qu’une inscription soit recommandée pour participer. Porté par le Département de l’enseignement, en collaboration avec l’EPFL et la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI), le Salon MINT Vaud vise à répondre aux défis actuels du marché de l’emploi, notamment le manque de main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs scientifiques et technologiques. Pour le directeur de la CVCI, soutenir ce projet était une évidence dès ses débuts. Philippe Miauton :

Le Salon se tiendra jusqu’au 2 mars et offrira une ouverture spéciale aux familles pendant le week-end.

En savoir plus sur les objectifs du Salon Mint Vaud, avec nos deux intervenants Frédéric Borloz & Philippe Miauton :

/ Julie Gay