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Salaire minimum: le Conseil d’État vaudois défend son contre-projet

Le salaire minimum s’invite dans les urnes vaudoises. Ce dimanche, la population devra se prononcer sur deux initiatives populaires et sur le contre-projet du Conseil d’État.

Faut-il instaurer un salaire minimum cantonal dans le canton de Vaud ? C’est l’une des questions soumises au peuple ce dimanche 14 juin. Les électrices et électeurs vaudois devront départager deux initiatives populaires et le contre-projet du Conseil d’État et du Grand Conseil. Tous visent à introduire un salaire minimum de 23 francs de l’heure, mais avec des approches différentes : les initiatives souhaitent l’appliquer largement à l’ensemble des travailleurs, tandis que le contre-projet accorde davantage de poids aux conventions collectives de travail et prévoit plusieurs exceptions.

Les précisions de la Conseillère d’Etat en charge de l’économie, Isabelle Moret :

Si le Conseil d’État ne soutient pas les initiatives, il reconnaît qu’elles ont contribué à mettre en lumière les difficultés rencontrées par certaines personnes qui peinent à vivre de leur travail. Isabelle Moret :

Le verdict des urnes est attendu dimanche.

/JGA