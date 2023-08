RC - Dernières infos

Saint-Triphon : une sculpture d’André Raboud prend place aux côtés de la tour

« Hu Kadarn » – sculpture d’André Raboud – a été installée aux côtés de la tour de Saint-Triphon. La pièce a été inaugurée en grande pompe lundi.

Une œuvre d’art de l’artiste local André Raboud a été installée à la tour de Saint-Triphon. L’inauguration de la sculpture intitulée « Hu Kadarn » s’est tenue lundi après-midi, en présence des autorités communales et du Conseiller d’Etat vaudois Frédéric Borloz. Auparavant exposée à Bex, la pièce – créée en 1988 – est constituée de lave et d’acier et s’inscrit dans la tradition celte.

À noter que cette inauguration s’est tenue à l’occasion de la traditionnelle mi-été du village.