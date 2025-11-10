RC - Dernières infos

Saint-Triphon : Des mesures fortes pour préserver les prairies sèches

Le canton de Vaud mène une opération écologique d’envergure pour préserver les prairies sèches de l’ancienne carrière des Fontenailles à St-Triphon, un site classé d’importance nationale. Entre sauvegarde de la biodiversité et cohabitation avec les grimpeurs, l’action vise à redonner vie à un milieu naturel unique du Chablais.

Une action écologique « coup de poing » est en cours sur les collines de Saint-Triphon. Le canton de Vaud y mène des travaux de revitalisation pour préserver les prairies sèches de l’ancienne carrière des Fontenailles, classée d’importance nationale. Ce milieu abrite une faune et une flore rares, comme le lézard vert, le plus grand du pays, ou le trèfle strié, aujourd’hui menacés par des espèces invasives.

Le détail de cette opération avec Noémie Evéquoz, collaboratrice scientifique au sein de la Direction générale de l’environnement du canton de Vaud.

L’opération, menée entre septembre et octobre, a donc permis de renaturer l’espace protégé et de le sécuriser, tout en favorisant la cohabitation avec les passionnés d’escalade, qui trouvent en cet endroit, un lieu emblématique pour la pratique de la discipline. On retrouve Noémie Evéquoz.

La finalisation de cette action doit intervenir ces prochains jours. Des panneaux de signalétique doivent encore être installés.

