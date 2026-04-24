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Saint-Maurice: une journée de prévention pour les jeunes motards organisée par la police cantonale valaisanne

La police cantonale valaisanne organise ce samedi à Saint-Maurice et à Viège une journée de prévention dédiée aux jeunes motards. Le but : leur permettre de renforcer leurs compétences sur la route.

C’est une première pour la Police cantonale valaisanne qui organise régulièrement des rallyes moto pour améliorer le dialogue avec les conducteurs de deux-roues déjà chevronnés. Cette fois-ci, la cible est tout autre: les nouveaux conducteurs de deux-roues, ceux qui viennent d’obtenir leur permis et qui sont âgés de 16 à 30 ans. Le sergent Laurent Détienne, de la prévention routière au sein de la police cantonale valaisanne, nous explique pourquoi cibler spécifiquement cette population.

Lors de cette journée, la police et plusieurs partenaires proposeront notamment une formation sur l’équipement de protection, une sensibilisation sur l’état technique et les modifications des motocycles et les gestes de premiers secours. Les participants pourront ensuite tester leurs compétences sur un parcours encadré entre Saint-Maurice, Vérossaz et Evionnaz. Les détails avec le sergent Laurent Détienne.

A noter encore que les inscriptions pour cette journée de prévention sont déjà complètes, mais la police cantonale valaisanne n’exclut pas l’idée d’organiser à nouveau un tel événement.