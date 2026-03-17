RC - Dernières infos

Saint-Maurice: un incendie a ravagé le local des scouts cette nuit

Le local des Scouts de Saint-Maurice a brûlé.

L’incendie s’est déclaré à 3h17 dans la nuit de lundi à mardi, confirme la police cantonale valaisanne. A l’heure actuelle, le feu a été maîtrisé.

Le sinistre a mobilisé les pompiers vaudois, la police cantonale ainsi que le 144, mais aucun blessé n’est à déplorer.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.