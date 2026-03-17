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Saint-Maurice: un incendie a ravagé le local des scouts cette nuit

Le local des Scouts de Saint-Maurice a brûlé.

L’incendie s’est déclaré à 3h17 dans la nuit de lundi à mardi, confirme la police cantonale valaisanne. A l’heure actuelle, le feu a été maîtrisé. Selon un informateur, près de 75% de la structure a été ravagé par les flammes.

Le sinistre a mobilisé des pompiers venus du Canton de Vaud, le Centre de Secours Incendie Chablais-VS, ainsi que le 144. A noter encore qu’aucun blessé n’est à déplorer, selon la police.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.