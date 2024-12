RC - Dernières infos

Saint-Maurice: un collège traditionnel tourné vers l’avenir a ouvert ses portes ce week-end

Comme tous les deux ans, le Lycée Collège de Saint-Maurice ouvrait ses portes au public samedi. L’occasion pour les futurs élèves de l’établissement de se familiariser avec un environnement qu’ils vont probablement côtoyer lors des cinq prochaines années.

Le Lycée Collège de Saint-Maurice ouvrait ses portes samedi comme c’est le cas tous les deux ans. Un événement qui a permis aux futurs élèves de mieux appréhender un établissement imposant, en comprendre son fonctionnement et les perspectives qu’il peut offrir. Les étudiants actuels ont d’ailleurs mis la main à la pâte pour cette journée, en tenant plusieurs stands explicatifs. Parents et futurs collégiens ont aussi pu échanger avec le corps enseignant et la direction.

Le recteur du lycée collège de Saint-Maurice, Alexandre Ineichen, revient sur le but de cette journée portes ouvertes.

Si en termes de qualité d’enseignement, le collège est au crédit d’une bonne réputation, pas question toutefois de parler de compétitivité entre établissements gymnasiaux. C’est du moins l’avis d’Alexandre Ineichen.

Pour rappel, le lycée collège de Saint-Maurice, c’est plus de 1100 élèves répartis en un peu plus de 50 classes. Le taux de réussite de la maturité fédérale s’élève à 98% en fin de cinquième année.

Ludovic Turin