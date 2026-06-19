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Saint-Maurice poursuit la sécurisation de sa falaise

St-Maurice continue de sécuriser les secteurs qui se trouvent au-dessous de la falaise des Fingles. Prochaine étape, l’espace proche de la clinique St-Amé.

La sécurisation de la falaise des Fingles, à St-Maurice, se poursuit.

Après l’ajout de filets contre les chutes de pierre à l’entrée de la ville ou au-dessus de la Chapelle du Scex, la commune s’attèlera au secteur à proximité de la clinique St-Amé. Le projet prévoit notamment la construction d’une digue afin de préserver les installations qui se situent au pied de la falaise.

Falaise qui demeure sous surveillance. Xavier Lavanchy, président de St-Maurice:

Un montant prévisionnel de 1,2 million de francs a été prévu pour cette protection de St-Amé, de l’ancien arsenal et de la voirie et sera inscrit au budget de l’année prochaine.