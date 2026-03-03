RC - Dernières infos

Saint-Maurice organise une soirée Enfin je vote!

Enfin je vote ! Une soirée atelier pour apprendre et comprendre le système politique suisse. Proposée par le service de l’intégration de la ville de Saint-Maurice, cette soirée offre aussi la possibilité de rencontrer des élus locaux.

Apprendre et comprendre le système de votation suisse, c’est le but de la soirée « Enfin je vote ! ». Elle est organisée par la commune de Saint-Maurice jeudi 12 mars. Ouverte pour les citoyens fraichement naturalisés et les jeunes ayant atteint leur majorité, cette soirée permet de comprendre le système politique suisse. Votations, élections, référendums, initiatives, démocratie directe et indirecte, politique communale, cantonale ou fédérale, tous les thèmes essentiels à la politique helvétique sont abordés. Audrey Arlettaz – Maret, déléguée à l’intégration entre autres pour la commune de Saint-Maurice.

La soirée est libre, ouverte à tous, mais les inscriptions sont souhaitées.