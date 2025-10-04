RC - Dernières infos

Saint-Maurice : les habitants d’Epinassey exigent la fermeture immédiate du stand de tir

Une centaine d’habitants d’Epinassey s’est rassemblée samedi matin à Saint-Maurice pour exiger la fermeture immédiate du stand de tir de Vérolliez.

Selon l’association organisatrice, les limites de bruit y sont « systématiquement dépassées », portant gravement atteinte à la qualité de vie des habitants. Le 9 septembre dernier, Armasuisse, propriétaire de la place d’armes, a rejeté la demande d’abandon du site et promet un assainissement sonore.

L’armée rappelle que les entraînements militaires à Vérolliez demeurent une priorité et souligne la réduction de moitié des tirs en 2025. Pourtant, la situation est devenue intenable et cause de graves dommages au voisinage selon Xavier Oblanca, habitant d’Epinassey et co-président de l’association de riverains.

La municipalité de Saint-Maurice a également sollicité en août une suspension de l’exploitation, le temps d’une remise aux normes, sans succès. Xavier Lavanchy, président de la commune regrette une situation qui s’enlise depuis trop longtemps.

Face au maintien des tirs militaires à Vérolliez et à un futur assainissement sonore jugé irréaliste, l’Association des riverains de Saint-Maurice entend mener des actions sur le terrain ces prochains mois pour maintenir la pression sur les autorités militaires.

Antoni Da Campo