Saint-Maurice : le peuple tranchera sur l’avenir de la carrière des Râpes

Les habitants de Saint-Maurice voteront le 28 septembre prochain sur le projet de fin d’exploitation de la carrière des Râpes.

Le référendum, lancé par un comité d’opposants et soutenu par 883 signatures, a été jugé recevable par le Conseil municipal. Propriété des Bourgeoisies de Saint-Maurice et Mex, la carrière est exploitée depuis 1959. Son avenir est désormais en jeu : un projet prévoit une fin progressive de l’extraction sur 30 ans, avec une renaturation encadrée par le WWF et Pro Natura.

Les porteurs du projet saluent une opportunité environnementale, alors que les opposants s’inquiètent des nuisances liées à la dernière phase d’exploitation. En attendant le vote, la Commune poursuivra les démarches légales et organisera un débat public.