Saint-Maurice : Le Parlement est favorable aux 68 millions de francs pour l’extension du Collège

Le législatif valaisan est entré en matière lundi sur un montant de 68 millions de francs pour rénover le collège de Saint-Maurice. Ce crédit d’engagement concerne également la création de salles de sport.

A Sion ce lundi, le Grand Conseil s’est montré favorable à entrer en matière sur l’octroi de 68 millions pour diverses constructions, agrandissement et rénovation du Collège de Saint-Maurice. Les députés l’ont largement accepté par 117 voix contre 9 et aucune abstention et la première lecture se fera jeudi.

Pour rappel, les travaux comprennent deux nouvelles salles de sport, le bâtiment principal du Lycée-Collège construit en 1961, qui abrite le Martolet, l’internat et un nouveau pavillon. Pour l’Etat, ce chantier va permettre de poursuivre la modernisation des structures scolaires valaisannes. « Jamais dans son histoire, le Valais n’a autant investi dans ses établissements scolaires, » a rappelé le conseiller d’État chargé de la formation, Christophe Darbellay à la tribune, avant le vote des députés.

Pour le député libéral-radical agaunois Damien Revaz, le fond n’est pas à débattre, mais la question se pose plutôt en amont, au moment de la procédure de mise au concours.

D’un total de 85 millions de francs, la commune et l’Abbaye de Saint-Maurice auront à leur charge respectivement 7,5 et 10 millions de francs. Les locaux devraient être prêts pour la rentrée scolaire 2031-2032.

