RC - Dernières infos

Saint-Maurice: le futur de la Carrière des Râpes se jouera le 28 septembre

La population de Saint-Maurice se prononcera le 28 septembre sur l’avenir de la Carrière des Râpes.

Une votation populaire qui fait suite au référendum lancé par des citoyens, après l’acceptation par les autorités du projet de plan d’affectation de zone, dans lequel figure le potentiel futur de cette carrière, peu exploitée ces dernières années. Selon les partisans, cette falaise doit toutefois être sécurisée et l’une des façons d’y parvenir, c’est de continuer à creuser jusqu’à créer des escaliers dans la roche, afin d’éviter les chutes de pierres. Les opposants eux, voient en ce projet une possible réouverture de la carrière, et craignent notamment les nuisances liées aux minages autorisés, jusqu’à six par an.

Explications de Georges Coutaz, l’un des citoyens référendaires.

C’est également « l’après-explosion » qui inquiète les opposants au projet.

Si la Bourgeoisie de la commune de Saint-Maurice, porteuse du projet, affirme entendre les inquiétudes des opposants, elle tient à rassurer la population. Mentor Citaku, vice-président de la Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice, en charge du dicastère de la carrière.

Pour le vice-président de la Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice, en charge du dicastère de la carrière, ce projet est avant tout une question de prévention. On retrouve Mentor Citaku.

Si la Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice est propriétaire des parcelles de la carrière, c’est bien la commune qui reste maître des décisions. Cette dernière doit modifier son plan d’affectation de zone, son PAZ, ainsi que son plan d’aménagement détaillé, appelé aussi le PAD. Explications du président de commune, Xavier Lavanchy.

Toutes les informations des opposants au projet se trouvent ici.

Toutes les informations des partisans au projet se trouvent ici.