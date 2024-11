RC - Dernières infos

Saint-Maurice : l’administration déménage dans le parc de la Tuilerie

L’administration communale quitte cette semaine l’Hôtel de Ville, son siège historique, pour s’installer à la villa Barman, dans le parc de la Tuilerie.

Les bureaux resteront fermés aujourd’hui pour permettre le déménagement. Dès lundi, les services seront pleinement opérationnels à leur nouvel emplacement. La villa Barman accueillera désormais l’ensemble des services communaux, répartis sur trois étages.

Ce regroupement vise à améliorer l’efficacité et l’accueil des habitants. Estimé à un peu plus d’un million de francs, le déménagement inclut des travaux de protection anti-incendie non prévus initialement.

L’Hôtel de Ville, bâtiment datant de 1723 et propriété de la noble bourgeoisie de Saint-Maurice, ne restera pas inoccupé : dès 2025, il hébergera une entreprise spécialisée dans la formation. Une transition symbolique qui marque un nouveau chapitre pour la commune.