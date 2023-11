RC - Dernières infos

Saint-Maurice: l’abbaye fait son mea culpa

Soupçonné d’abus, le père-abbé par intérim de l’abbaye de Saint-Maurice Roland Jaquenoud s’est retiré provisoirement de sa charge, annonce l’abbaye jeudi devant la presse. Un délégué apostolique nommé par Rome dirigera la communauté. L’abbaye fait son mea culpa.

C’est le chanoine Antoine Salina qui a été désigné par le chapitre de l’Abbaye de Saint-Maurice lors de leur réunion lundi soir pour s’adresser aux médias cet après-midi dans la Grande Salle de Bex. L’heure était aux excuses. Le chanoine Antoine Salina s’exprimait jeudi après-midi :

L’Abbaye, par les mots du chanoine Salina, a même appelé les victimes à s’annoncer pour que la lumière soit faite.

Demande d’aide du Vatican

Deuxième point traité en en conférence de presse : les mesures que l’institution agaunoise va mettre en place pour aider à la vérité et à la justice. On retrouve Antoine Salina :

Concernant le chanoine Roland Jaquenoud, supérieur de l’abbaye par intérim, l’institution informe qu’il a été accusé d’actes homosexuels entre adultes qui étaient consentis. Pour les autres cas d’abus sexuels, l’Abbaye de Saint-Maurice informe que certains cas remontent à plus de soixante ans et que les auteurs sont pour la plupart décédés. Pour le cas révélé par l’émission Mise au point, l’abbaye rappelle que la justice s’est prononcée trois fois, et avait classé l’affaire.

Image entâchée ?

Du côté du collège de Saint-Maurice, le recteur de l’Abbaye de Saint-Maurice se retire provisoirement de son poste, et ce le temps des investigations. Enfin à la question de savoir dans quelle mesure ces révélations vont entacher l’image du collège, le chanoine Antoine Salina s’est exprimé en ces mots :

Le canton du Valais a pris acte de la décision de retrait du chanoine Alexandre Ineichen en tant que recteur. Il informe que la direction par intérim du Lycée-Collège de Saint-Maurice sera assurée par Francis Hiroz. Actuellement proviseur de deuxième année, il fait partie du Conseil rectoral et est enseignant au collège.