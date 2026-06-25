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Saint-Maurice : la 10ème édition de Nuances Pop animera la Grand-Rue tout l’été

Le festival Nuances Pop fête ses dix ans cet été à Saint-Maurice avec trois soirées gratuites dans la Grand-Rue.

Les 26 juin, 17 juillet et 21 août, l’événement s’associe à plusieurs sociétés locales pour proposer musique, animations et activités familiales. Au programme de cette édition anniversaire : la fanfare de rue La Chtague, des chorégraphies de Leo Dance et un concert du groupe The Broken Chairs animeront le cœur du village.

Le 17 juillet fera la part belle aux ensembles musicaux locaux et la musique traditionnelle avec l’Orchestre du Collège et les Editions Henry Labatiaz. Enfin, le 21 août, fanfare, flamenco et chants festifs clôtureront les festivités. Les précisions d’Anne Brasey, responsable tourisme de Saint-Maurice.

Crédit : Michael Pacheco Photo

La 1ère soirée de Nuances Pop débutera vendredi 26 juin à l’issue de l’apéritif de fermeture des écoles offert aux parents et élèves sur la Place du Parvis afin de marquer le début des vacances d’été.

ADC