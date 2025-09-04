RC - Dernières infos

Saint-Maurice inaugure son nouveau boulodrome

Ce week-end la pétanque sera à l’honneur à Saint-Maurice. Presque 40 ans après avoir disparu, le club « La Boule agaunoise » renaît de ses cendres.

Une démarche entreprise en 2020 par des passionnés permet à la cité agaunoise d’accueillir désormais 8 pistes de pétanque avec toute l’infrastructure nécessaire. Samedi et dimanche un événement est organisé pour marquer le coup. Sébastien Derivaz, président du club revient sur l’histoire du boulodrome.

Rendez-vous ce week-end à Saint-Maurice c’est l’occasion de faire une immersion dans le monde de la pétanque !

Infos et inscriptions :

. PAR MAIL : LABOULEAGAUNOISE@BLUEWIN.CH

. PAR WHATSAPP AU 079/318.98.20

