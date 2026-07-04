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Saint-Maurice: fugitifs recherchés après un vol par effraction dans une armurerie à Sion
Une armurerie sédunoise a été victime d’un vol par effraction la nuit dernière.
D’après la police cantonale valaisanne, les auteurs ont fracturé la porte principale avant de s’emparer du butin et de prendre la fuite à bord d’un véhicule immatriculé en France. D’importants moyens ont été mis en place pour retrouver les fugitifs. Les recherches se poursuivent actuellement dans la région de Saint-Maurice. La Police cantonale valaisanne appelle la population à faire preuve de la plus grande prudence. Toute personne remarquant un comportement ou un élément susceptible d’être en lien avec cette affaire est invitée à en informer immédiatement la police en composant le 117. Elle demande expressément de ne pas intervenir ni de tenter d’entrer en contact avec les personnes recherchées. A noter encore que le Ministère public a ouvert une instruction.
4 juillet 2026