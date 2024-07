RC - Dernières infos

Saint-Maurice: disparue, puis retrouvée par un chien de la Police

Une pensionnaire de la clinique St-Amé a été retrouvée tôt mercredi matin à St-Maurice. Un heureux dénouement en partie grâce à un chien de la police cantonale.

Le 9 juillet, elle n’était pas rentrée de sa promenade, a constaté le personnel peu après 19h30 ce jour-là. Les premières recherches n’ayant rien donné, il a été fait appel à la police. Un dispositif, mis sur pied par la police cantonale et municipale de Monthey, a permis de la retrouver saine et sauve aux alentours de minuit et demi.