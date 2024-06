RC - Dernières infos

Saint-Maurice boucle 2023 sur un bénéfice

Les comptes de St-Maurice dégagent un bénéfice de 354’000 francs, après amortissements extraordinaires. Ils ont été acceptés hier soir lors de la séance du Conseil général, qui a recommandé tout de même une certaine prudence dans les années à venir.

354’000 francs, c’est le bénéfice des comptes 2023 de Saint-Maurice.

La commune a présenté ses comptes hier soir au Conseil général, qui les a acceptés. Ces « bons chiffres » sont dopés par une la vente des terrains des Perris (pérri) et des rentrées d’impôts plus élevées que prévus. Les autorités ont profité de cette année faste pour amortir des investissements importants, notamment du Campus du Scex, qui prévoit de construire des vestiaires, une buvette et un terrain d’ici 2026. Le président de Saint-Maurice, Xavier Lavanchy:

A savoir encore que la commission des finances recommande que la prochaine législature octroie davantage de budget dans la promotion économique de la commune.