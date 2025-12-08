RC - Dernières infos

Saint-Maurice: bilan positif pour la 7e édition de Lumina

La 7e édition du festival Lumina s’est terminé ce dimanche à Saint-Maurice. Une édition marquée par le soleil et la pluie, mais qui n’a pas découragé les visiteurs pour autant.

Pendant deux jours, le public a pu s’émerveiller devant les spectacles de feu, les illuminations de la ville ou encore deux concerts organisés dans la basilique de l’Abbaye. Si les organisateurs n’ont pas été très chanceux pour la météo du dimanche, celle du samedi a permis d’attirer de nombreux visiteurs. Anne Brasey, cheffe de service à la commune de Saint-Maurice pour le tourisme, la culture et les manifestations.

Une manifestation dont l’objectif, depuis 7 ans, est de faire découvrir la ville de Saint-Maurice sous un autre regard. On retrouve Anne Brasey.

Un événement qui séduit toujours autant petits et grands, même après 7 ans d’existence. Pas question donc de changer le concept entier pour attirer de nouvelles personnes. Au sein du comité d’organisation, on mise plutôt sur la fidélité et la diversité des spectacles proposés, comme l’explique Anne Brasey, l’une des membres.