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Saint-Gingolph: une soirée d’information pour présenter les grandes lignes du futur plan d’affectation de zones

La population de Saint-Gingolph a pu découvrir lundi soir la proposition du nouveau plan d’affectation de zones. Face à la hausse démographique, la commune doit densifier son territoire, mais pas n’importe comment.

Plus de 90 personnes se sont réunies lundi soir pour découvrir à quoi ressemblera la commune de St-Gingolph dans une quinzaine d’années. Organisée par la municipalité, cette soirée d’information a permis aux habitants de découvrir la stratégie de développement, et la proposition du nouveau plan d’affectation de zones, appelé aussi PAZ. A la fin de la présentation, plusieurs questions ont été posées, ce qui démontre une participation et un intérêt qui ravit le conseiller communal en charge de l’aménagement du territoire, Vincent Moulin.

Face à la hausse démographique envisagée, la commune lacustre devra densifier, sans pour autant pouvoir se développer territorialement. Une vision qui a poussé les autorités à réfléchir différemment. Mais quel sera l’impact pour les citoyennes et citoyens ? La réponse de Vincent Moulin.

La population est maintenant invitée à donner son avis sur ce plan, avant que l’avant-projet soit transmis au canton dans le courant de l’été 2027.