Sabotage à Corsier : les courses de la N4 interrompues

Les traversées entre Bellevue et Corsier ont été annulées vendredi 8 novembre après la disparition de bouées essentielles à la navigation. Les autorités dénoncent un acte de sabotage et ont déposé plainte.

Les bouées délimitant le site palafittique de Corsier ont été retirées durant la nuit de jeudi à vendredi, provoquant l’annulation immédiate des courses de la ligne N4. Les équipes techniques ont été mobilisées tout le week-end pour les remettre en place, permettant une reprise du service dès lundi.

Cet incident n’est pas isolé : un sabotage similaire avait déjà été constaté peu avant le lancement de la ligne. La Compagnie Générale de Navigation indique qu’une plainte a été déposée afin de prévenir toute récidive et garantir la sécurité de la navigation.

