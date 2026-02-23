RC - Dernières infos

Royaume des Chats 2026: Rossinière lance son appel à la création

Du 6 juin au 12 septembre 2026, Rossinière redeviendra le Royaume des Chats. Les organisateurs invitent artistes et amateurs à imaginer des œuvres originales autour du félin, en hommage au peintre Balthus.

Tous les deux ans, le village de Rossinière rend hommage à Balthus, surnommé le « Roi des Chats », en transformant ses rues, granges et jardins en galerie d’art à ciel ouvert. Pour l’édition 2026, l’association Rossinière Animation, en collaboration avec Pays-d’Enhaut Région, lance officiellement son appel à la création.

Créateurs amateurs, artistes confirmés, collectifs ou simples passionnés sont invités à proposer une œuvre représentant un chat. Sculptures, installations ou objets revisités : chacun et chacune est libre de laisser parler son imagination.

Les œuvres pourront être exposées en extérieur — à condition de résister aux intempéries — ou à l’intérieur, dans les granges et vitrines du village. Les participants peuvent également suggérer un emplacement spécifique, en cohérence avec leur projet.

Comme à l’accoutumée, le public sera invité à voter pour son chat favori. Un prix sera attribué dans chaque catégorie ainsi qu’un Prix du Public. Le couronnement du Roi ou de la Reine des Chats 2026 et la remise des distinctions auront lieu le 12 septembre 2026, lors de la fête du village « Rossinière en Fête ».

