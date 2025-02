RC - Dernières infos

Rougemont – Saanen : deux projets similaires de salle de concert sur les rails

À Rougemont, un projet d’une salle de concert et d’un musée est actuellement porté par un investisseur privé. Problème : une initiative similaire est aussi en cours quelques kilomètres plus loin, à Saanen. Les précisions dans ce journal.

Un ambitieux projet privé est à l’étude à Rougemont, dans le Pays-d’EnHaut. Il inclurait une salle de concert souterraine de 1’200 places, un musée, un hôtel ainsi qu’un tunnel reliant gares et remontées mécaniques. La commune accueille l’initiative avec enthousiasme, espérant un impact positif sur l’emploi.

Syndic de Rougemont, Frédéric Blum est revenu sur la genèse de ce projet.

Problème : à Saanen, situé à seulement cinq kilomètres de Rougemont, un concept similaire est sur les rails. Bien que financés par des investisseurs privés, ces deux projets suscitent des discussions entre communes et cantons de Vaud et Berne afin d’éviter un éventuel doublon. On retrouve Frédéric Blum.

À Rougemont, ce projet est donc vu d’un bon œil. Il pourrait y avoir plusieurs centaines d’emplois à la clé. De bon augure pour une localité qui voit chaque année sa population diminuer.