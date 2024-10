RC - Dernières infos

Rougemont et Gstaadt rejoindront le Magic Pass l’été prochain

L’abonnement multi-stations du Magic Pass intègrera la destination de Gstaad dès l’été 2025.

Cette expansion donnera notamment accès aux remontées mécaniques de Rougemont au Pays d’Enhaut et de Schönried dans l’Oberland Bernois.

Avec plus de 80 stations disponibles réparties en Suisse, en France et en Italie, le forfait Magic Pass continue de séduire les amateurs de sports de montagne. Les ventes pour la prochaine saison sont en forte progression avec plus de 190’000 sésames écoulés. Cela représente une hausse de 10% par apport à l’année précédente.