RC - Dernières infos

Rossinière : les grenouilles, crapauds et libellules bénéficieront d’un habitat supplémentaire en forêt

Le Groupement forestier du Pays-d’Enhaut se mobilise en faveur de la biodiversité locale.

D’ici le printemps prochain, deux nouveaux étangs seront aménagés par les bûcherons aux abords de la forêt de Rossinière, à proximité de la Tine. Le projet de gouilles, financé par le canton de Vaud et le Parc Naturel Gruyère Pays-d’Enhaut, s’inscrit dans une politique de restauration des milieux humides, asséchés au cours du temps.

Ces points d’eau supplémentaires offriront un habitat idéal aux animaux menacés tels que les grenouilles, libellules et autres crapauds et renforceront la pérennité des écosystèmes face aux changements climatiques. Hugo Rey, directeur du Groupement Forestier du Pays-d’Enhaut.

Depuis 2017, une quarantaine d’étangs ont été recréés sur tout le territoire du Parc naturel Gruyère Pays-d’Enhaut afin de revitaliser les milieux humides en voie de disparition.

Antoni Da Campo