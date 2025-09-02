RC - Dernières infos

Rossinière est classé parmi les plus beaux Villages de Suisse

Rossinière rejoint officiellement le cercle des Plus Beaux Villages de Suisse, aux côtés de sa voisine Rougemont.

Avec cette distinction, le canton de Vaud devient le plus représenté de l’Association, comptant désormais neuf villages labellisés. Un succès qui reflète la richesse patrimoniale et la diversité architecturale du pays vaudois. Niché dans la vallée préalpine du Pays-d’Enhaut, autrefois domaine du Comte de Gruyère, Rossinière séduit par ses imposants chalets aux façades sculptées, son Grand-Chalet de 1754 et son église médiévale au clocher en tavillons.

Le village a conservé une authenticité, entre traditions alpestres, paysages verdoyants et ambiance familiale. Chaque été, Rossinière attire aussi les visiteurs avec son « Royaume des Chats », hommage au peintre Balthus, qui y vécut de 1977 à 2001.

L’Association Les Plus Beaux Villages de Suisse, créée il y a dix ans, regroupe aujourd’hui 52 localités réparties dans 17 cantons et deux pays. L’organisation indépendante a pour objectif de protéger, promouvoir et coordonner les communes suisses au riche patrimoine matériel, culturel et naturel.