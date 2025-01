RC - Dernières infos

Roland Jaquenoud réclame sa réintégration après son licenciement au Collège de Saint-Maurice

Licencié en 2024 malgré l’absence de charges pénales, l’ancien chanoine et enseignant du Collège de l’abbaye de Saint-Maurice demande à retrouver son poste. Une pétition et une requête formelle sont en cours.

L’affaire Roland Jaquenoud refait surface. Accusé d’abus sexuels et suspendu en novembre 2023, l’ancien père-abbé et enseignant de latin et grec avait été licencié en 2024 par le Service de l’enseignement valaisan, avant la fin de l’enquête.

En octobre 2024, la justice valaisanne a pourtant classé l’affaire, faute de comportements pénalement répréhensibles. Une pétition en ligne réclame désormais sa réintégration, invoquant le respect de la présomption d’innocence. Une demande formelle a également été déposée au Tribunal cantonal.

Interrogé par Keystone-ATS, le chef du Service de l’enseignement, Jean-Philippe Lonfat, a confirmé la procédure en cours mais n’a pas souhaité commenter. Roland Jaquenoud reste pour l’instant sans poste.